Birds of Prey: svelato l'easter egg sulle origini su Harley Quinn

L'easter egg nascosto in Birds of Prey si riallaccia alle origini del personaggio di Harley Quinn: voi ve ne eravate accorti? Ecco il video!

Birds of Prey, il primo film interamente dedicato a Harley Quinn, nasconde al suo interno un bizzarro easter egg sulle origini del personaggio interpretato dalla plurinominata Margot Robbie.

Nonostante un grande numero di personaggi da dover introdurre nella pellicola, Black Canary, Huntress e Renee Montoya, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha trovato il modo di infilare qualche easter egg per celebrare il percorso fumettistico di Harley Quinn. Ce n'è uno molto difficile da scovare che rende tributo al modo 'strano' in cui il personaggio era stato in realtà inizialmente ragionato. Attenzione perché seguiranno spoiler!

Locandina di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Subito prima dell'inizio del terzo atto del film, quando tutti i Birds si riuniscono in una stanza per la prima volta, Renee Montoya (Rosie Perez) sta ripensando al caso che ha costruito contro Roman Sionis/Black Mask (Ewan McGregor). Renee inizia a staccare tutte le prove dal suo 'schema' per lanciarle nel cestino e possibilmente bruciare tutto. Subito prima di quest'azione definitiva, Dinah Lance/Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) scrive a Renee per dirle del combattimento contro Sionis all'Amusement Mile e le dice di sbrigarsi.

Renee cammina e passa davanti a una piccola TV in cui si vede un video palesemente vintage in cui una donna è vestita come un buffone di corte. I fan super fedeli di Harley qavranno riconosciuto Arleen Sorkin in un episodio di I giorni della nostra vita. Il video è stato spesso definitivo una grande fonte d'ispirazione per il debutto di Harley in Batman: The Animated Series. La Sorkin ha dichiarato: "Paul Dini (uno dei produttori ndr) e io siamo amici dai tempi del college. Un giorno stava a casa a guardare I giorni della nostra vita, c'era la scena di un sogno in cui io ero una specie di buffone di corte e lui mi ha detto subito che quella è stata l'ispirazione per Harley Quinn. Allora Paul mi ha chiamato e mi ha chiesto 'Ti va di essere la sua voce?' e io ho detto subito di sì. Sono nata per interpretarla!". Ecco il video delle origini di Harley Quinn:

Qui trovate la nostra recensione di Birds of Prey, che vede Margot Robbie di nuovo nei panni della sexy, scatenata, folle Harley Quinn. Al suo fianco Mary Elizabeth Winstead interpreta Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell è Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz, Ella Jay Basco è Cassandra Cain e Ewan McGregor è Roman Sionis, alias il villain Black Mask.