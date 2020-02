Birds of Prey: pioggia di critiche su Twitter per il cambio di titolo

Birds of Prey è arrivato al cinema ma, nonostante le ottime previsioni, non ha avuto successo al box office e così Warner Bros. ha deciso di cambiare titolo scatenando l'ironia di molti utenti di Twitter, che sono partiti all'attacco di questa decisione.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Qui trovate la nostra recensione di Bird of Prey, che ha cambiato titolo per decisione di Warner Bros. diventando Harley Quinn: Birds of Prey negli USA, perché secondo i vertici Warner sarebbe più adatto alle ricerche SEO su Google in modo tale da permettere agli appassionati di fumetti di trovare informazioni sul cinecomic in modo più rapido. Questa scelta, che punta tutto sul personaggio di Harley Quinn, ha fatto partire a raffica numerosi tweet da parte dei fan, che hanno criticato a volte poco velatamente la scelta dello studio.

"WB dovrebbe davvero cambiare il nome in 'Abbiamo deciso di non pubblicizzarlo come un film solitario di Harley Quinn e di introdurre Birds of Prey, quindi ora dobbiamo cambiare il titolo in modo che la gente sappia di cosa si tratta"

WB really should change the name to “We f*ucked up not marketing this as a solo Harley Quinn movie and introducing the Birds of Prey so now we have to change the title so people know what it’s really about” pic.twitter.com/0POw8fUcD8 — Superman81 (@ManOfSteel37013) February 10, 2020

"Birds of Prey sta cambiando titolo. Si chiamerà 'Harley Quinn: Birds of Prey' Se lo rinomineranno, perché non chiamarlo "Harley Quinn and the Birds of Prey"

Birds of Prey is getting a title change. It's gonna be called"Harley Quinn: Birds of Prey"



If they're gonna rename it why not call it "Harley Quinn and the Birds of Prey" — CBM CRINGE (@CBMCringe) February 10, 2020

"NON È NECESSARIO AVERE BIRDS OF PREY NEL TITOLO. CHIAMATELO THE RISE OF HARLEY QUINN O QUALCOSA DEL GENERE!"

IT DOESN'T NEED TO HAVE BIRDS OF PREY IN THE TITLE AT ALL!



JUST CALLED IT THE RISE OF HARLEY QUINN OR SOMETHIN'! https://t.co/67kFNkVB1L — 💝🍫🦑❤️🦑Hearts, Chocolates and SQUIDS🦑❤️🦑🍫💝 (@RainbowSquidInk) February 11, 2020

A significant takeaway from #BirdsOfPrey is that titles are HARD, and they MATTER. A lot.



The excellent (and underrated) EDGE OF TOMORROW was unofficially rebranded as LIVE DIE REPEAT for DVD - the title it should've had in the first place.



Sometimes hindsight is 20/20. pic.twitter.com/eRyQgEVlnl — Blake Northcott (@BlakeNorthcott) February 12, 2020

“Wait is this the Harley Quinn movie?!” - apparently confused or disinterested movie goers that actually facilitated a post release movie title change pic.twitter.com/LUCWmd3m4o — Author Brad Acevedo (@wolfsoul4) February 12, 2020

Didja know they had to change the title to put Harley Quinn’s name first Just In Case people didn’t know it was a movie about her.....damn the advertising team for this movie did a crap job — (@calicoqueer) February 12, 2020

Dopo questa decisione, resta da vedere se Birds of Prey o come ora è chiamato Harley Quinn: Birds of Prey avrà un successo maggiore al botteghino, visto che al momento ha guadagnato solo 33,5 milioni di dollari in Nord America durante il primo weekend.