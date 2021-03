Bird Box: in arrivo un film spinoff spagnolo prodotto per Netflix

Il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock avrà uno spinoff spagnolo attualmente in fase di sviluppo per Netflix.

Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock, avrà uno spinoff spagnolo realizzato da Àlex e David Pastor.

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del nuovo lungometraggio.

I fratelli Pastor hanno già diretto il thriller Carriers e la serie The Head, prodotta per HBO Max. Il film spinoff di Bird Box potrà inoltre contare sul sostegno di Dylan Clark (The Batman) e Chris Morgan (Hobbs & Shaw) nel team della produzione che comprenderà anche Susanne Bier, regista del lungometraggio con star Sandra Bullock.

Bird Box ha debuttato nel dicembre 2018 ed è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Josh Malerman, il leader del gruppo The High Strung. La storia è ambientata in un mondo in cui una forza misteriosa ha decimato la popolazione mondiale e dove c'è una sola certezza: se riesci a vederla, prende la tua vita. Affrontando l'ignoto, la protagonista Malorie trova l'amore, la speranza e un nuovo inizio. Deve fuggire con i due figli, spostandosi lungo le rive di un fiume impervio per raggiungere l'unico possibile rifugio rimasto. Per sopravvivere, Malorie e i suoi figli dovranno intraprendere un viaggio pericoloso di due giorni, con gli occhi bendati.

Nel cast ci sono anche Sarah Paulson e John Malkovich. Netflix ha già annunciato la produzione del sequel che si baserà sul secondo libro dedicato alla storia di Malorie.

