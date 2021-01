Bios: posticipata la data di uscita del film con Tom Hanks

Bios, il nuovo film con protagonista Tom Hanks ha subito un nuovo slittamento e la nuova data di uscita sarà il 13 agosto, quattro mesi dopo quella inizialmente fissata al 16 aprile 2021.

Il progetto si posizionerà nelle uscite previste da Universal Pictures e Amblin Entertainment prendendo lo spazio di un lungometraggio, ancora senza un titolo, realizzato da Blumhouse Productions.

Alla regia di BIOS c'è Miguel Sapochnik, reduce dall'ottima accoglienza riservata alle puntate della serie Il Trono di Spade di cui si è occupato dietro la macchina da presa.

La sceneggiatura del film è firmata da Craig Luck e Ivor Powell e sugli schermi si racconterà una storia post-apocalittica con al centro l'ultimo uomo rimasto in vita sulla Terra, un inventore chiamato Finch. Il personaggio affidato a Tom Hanks, prima di morire, costruisce un robot per proteggere il suo amato cane.

Nel cast ci sono anche Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Skeet Ulrich e Laura Harrier.

Nel team dei produttori c'è anche Robert Zemeckis, da molti anni amico e collaboratore di Hanks, con cui ha lavorato in occasione di Forrest Gump, Cast Away e The Polar express.

Tom Hanks è ritornato sugli schermi in occasione di News of the World, progetto prodotto per Universal, distribuito negli Stati Uniti a dicembre.