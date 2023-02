Billions: Damian Lewis torna nella stagione 7

Dopo il precedente abbandono nella quinta stagione di Billions, Damian Lewis si sta preparando per tornare sul piccolo schermo con il suo Bobby Axelrod nella stagione 7. In base a quanto riportato da Deadline, l'attore comparirà in sei dei 12 episodi attualmente in preparazione.

Billions: i protagonisti Damian Lewis e Paul Giamatti

Il ritorno di Damian Lewis in Billions è stato ufficializzato da Showtime e accompagnato da una sua dichiarazione: "Bobby è tornato", ha detto Lewis a Stephen Colbert durante il The Late Show. "Axe è tornato ed è una situazione molto eccitante. É stato fuori dai giochi per un paio di stagioni".

Per chi non lo sapesse l'attore era uscito da Billions a seguito della scomparsa di sua moglie Helen McCrory, ringraziando per la meravigliosa esperienza sul set.

Creata da Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, nel cast di questa serie tv troviamo anche: Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker.