Billie Eilish vicina al debutto come attrice in La campana di vetro

Billie Eilish potrebbe debuttare come attrice: la star della musica sembra sia infatti vicina ad accettare di recitare nel film La campana di vetro, tratto dal romanzo scritto da Sylvia Plath.

Il progetto dovrebbe essere distribuito e finanziato da Focus Features e nel team della produzione ci saranno anche Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment e StudioCanal.

I primi dettagli del film tratto dal romanzo di Sylvia Plath

Alla regia del film La campana di vetro ci sarà Sarah Polley, in precedenza autrice della serie Alias Grace (di cui potete leggere la nostra recensione) e realizzatrice dei film Women Talking - Il diritto di scegliere e Away from her - Lontano da lei.

Oscar 2024: Billie Eilish

Billie Eilish, se le trattative si concluderanno in modo positivo, dovrebbe avere il ruolo della ragazza la cui salute mentale crolla a causa del peso della pressione sociale.

La scrittrice aveva usato la propria esperienza personale con la depressione per delineare la protagonista della sua opera letteraria, pubblicata solo un mese prima della sua pubblicazione nel Regno Unito.

La campana di vetro era già diventata un film nel 1979, diretto da Larry Peerce e con star Marilyn Hassett e Julie Harris, e stava per ritornare sul grande schermo nel 2007 con star Julia Stiles, e nel 2017 con Dakota Fanning nel ruolo principale e Kirsten Dunst impegnata alla regia.

I successi di Eilish nel cinema

Billie ha già collaborato più volte con il mondo del cinema, conquistando ben due Oscar (nel 2022 e nel 2024) grazie alle canzoni originali incise per No Time to Die e Barbie.

Attualmente bisognerà attendere per scoprire se avverrà il suo debutto come attrice, tuttavia il ruolo sembra particolarmente complesso e stimolante, gettando le basi per una potenziale corsa a nomination e premi prestigiosi.