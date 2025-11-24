Billie Eilish, il film concerto di James Cameron arriverà al cinema (anche in 3D)

La cantautrice aveva annunciato la collaborazione con il regista di Titanic e Avatar la scorsa estate, si tratta di un concerto del suo ultimo tour che sarà disponibile anche in versione 3D nelle sale

L'atteso film concerto di Billie Eilish sta per arrivare nei cinema. La cantante ha annunciato che il progetto che ha realizzato con il regista James Cameron uscirà nelle sale il 20 marzo distribuito dalla Paramount.

Il film concerto sarà distribuito in 3D ed è stato realizzato in collaborazione con Darkroom Records, Interscope Films e Lightstorm Entertainment.

"HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) arriverà nelle sale il 20 marzo 2026!!!! Questo è stato uno dei miei tour preferiti in assoluto e poter immortalare e co-dirigere questo film con James Cameron è stato davvero un sogno che si è avvera. Non vedo l'ora che lo vediate tutti", ha scritto su Instagram accanto a una foto di lei con Cameron.

Un'immagine della popstar Billie Eilish

Un viaggio in 3D nella musica dell'artista americana

Eilish aveva anticipato il progetto per la prima volta durante l'estate, in occasione di un concerto tutto esaurito a Manchester, in Inghilterra. All'epoca, ha detto di non poter rivelare molti dettagli oltre al fatto che si trattava di una collaborazione in 3D con il regista premio Oscar.

"Avrete notato che qui ci sono più telecamere del solito", aveva detto al pubblico. "In sostanza, non posso dire molto al riguardo, ma quello che posso dire è che sto lavorando a qualcosa di molto speciale con una persona di nome James Cameron, e sarà in 3D. Quindi, prendetelo come volete ma voi e io facciamo parte di qualcosa che sto realizzando con lui. Lui è qui da qualche parte tra il pubblico, per dire. Quindi non fateci caso, e probabilmente indosserò questo stesso vestito per quattro giorni di fila".

Tra i precedenti documentari della cantante figurano Billie Eilish: The World's A Little Blurry, diretto da R.J. Cutler, e il film-concerto Billie Eilish: Happier Than Ever - Lettera d'amore a Los Angeles. Eilish ha concluso il suo tour Hit Me Hard and Soft domenica sera a San Francisco.

Elon Musk

Billie Eilish contro Elon Musk e il clan dei miliardari

La cantante due volte Premio Oscar è finita al centro di una polemica dopo aver criticato apertamente i miliardari durante i WSJ Innovator Awards, dove ha affermato che chi possiede enormi ricchezze dovrebbe "dare via i propri soldi" e mostrare più empatia in un periodo storico difficile.

La situazione è esplosa quando, sui social, ha attaccato direttamente Elon Musk definendolo "patetico" e "codardo" e condividendo immagini che suggerivano come potrebbe usare la sua ricchezza per affrontare problemi globali; Musk ha risposto in maniera abbastanza becera con commenti sprezzanti sull'intelligenza della cantante.