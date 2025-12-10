Billie Eilish, il trailer del film concerto diretto da James Cameron anticipa un'esperienza spettacolare

Arriverà il 20 marzo nelle sale americane il progetto in 3D che porterà sul grande schermo il concerto Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish, di cui è stato condiviso il trailer.

La giovane cantautrice ha voluto collaborare con James Cameron, il creatore della saga di Avatar, per realizzare una nuova esperienza immersiva che condurrà gli spettatori nel tour di cui è stata recentemente protagonista.

I dettagli dell'evento cinematografico

Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft, secondo quanto dichiara James Cameron nel trailer, ha utilizzato una tecnologia mai usata in precedenza per portare nei cinema un concerto.

Il trailer anticipa anche i momenti del dietro le quinte che mostrano la giovane star della musica alle prese con sorprese, come la scoperta dei numerosi fan che la stanno attendendo accampati fuori dallo stadio, e i momenti difficili, tra cui quello in cui parla di ciò che prova all'idea di esibirsi per la prima volta senza la presenza rassicurante del fratello, Finneas, accanto a lei sul palco.

Il concerto in 3D verrà distribuito nelle sale IMAX e in un maggior numero di cinema rispetto a quanto accaduto con Live at the O2 nel 2023, grazie alla collaborazione con Paramount.

Il concerto in arrivo nelle sale

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Darkroom Records, Interscope Films e Lightstorm Entertainment. Sul palco Billie Eilish, che da tempo si indica come una possibile futura protagonista del MCU, ha interpretato i suoi più grandi successi e i brani tratti dall'album Hit Me Hard and Soft, che ha ottenuto ben 7 nomination alla 67esima edizione dei Grammy Awards.

La star, durante i suoi concerti, aveva semplicemente dichiarato: "Avrete notato che qui ci sono più telecamere del solito. Quello che posso dire è che sto lavorando a qualcosa di molto speciale con una persona di nome James Cameron, e sarà in 3D".