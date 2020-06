Bill & Ted Face The Music: la data d'uscita slitta ancora una volta

Bill & Tade Face The Music non vedrà la luce ancora per un po', visto che la data d'uscita è stata ancora una volta rimandata a causa di una nuova ondata di contagiati di Covid-19.

Bill & Ted Face The Music con Keanu Reeves e Alex Winter, ha una nuova data di uscita: il 28 agosto il film arriverà nelle sale USA anche se la scelta di MGM è stata sicuramente strategica, oltre che legata all'attuale periodo di emergenza, visto lo slittamento di altre uscite molto importanti.

La notizia è stata riferita ieri, quando MGM ha annunciato il lancio di Bill & Ted Face The Music al 28 agosto, probabilmente per evitare l'apertura contro Tenet di Christopher Nolan. Il film originariamente doveva uscire nei cinema il 21 agosto e ancora prima il 14, ma ora i fan dovranno attendere la fine del mese per vedere il terzo capitolo, diretto da Dean Parisot e dedicato alle avventure dei due personaggi interpretati da Keanu Reeves e Alex Winter.

Il regista Kevin Smith ha recentemente parlato del film ed è stato commosso fino alle lacrime da Bill & Ted Face the Music: "Oggi ho visto un film ed è stato fantastico. Ho visto Bill & Ted Face The Music ed è fottutamente meraviglioso. È adorabile."

Bill & Ted Face The Music racconterà una nuova avventura dei viaggiatori del tempo William "Bill" S. Preston (Keanu Reeves) e Theodore "Ted" Logan (Alex Winter). Per adempiere al loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica - per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell'universo.