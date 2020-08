Bill & Ted Face the Music: anticipata la data di uscita

La data di uscita di Bill & Ted Face the Music è stata anticipata di qualche giorno, come svelato da Alex Winter online.

La distribuzione di Bill & Ted Face the Music ha subito un nuovo cambiamento anticipando la data di uscita: il 28 agosto l'atteso sequel sarà disponibile sul circuito di video on demand e in alcuni cinema americani.

Ad annunciarlo è stato Alex Winter scrivendo online: "Notizie grandiose miei eccellenti amici! Bill e Ted 3 è stato anticipato di una settimana e verrà distribuito il 28 agosto!".

Bill & Ted Face the Music racconterà una nuova avventura dei viaggiatori del tempo William "Bill" S. Preston (Keanu Reeves) e Theodore "Ted" Logan (Alex Winter). Per adempiere al loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, Billie e Thea, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica - per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell'universo.