Bill & Ted, Alex Winter: 'Abbiamo iniziato a scrivere il quarto film'

Secondo quanto dichiarato da Alex Winter nel corso di un'intervista al Sarah O'Connell Show, Ed Solomon e Chris Matheson stanno scrivendo un quarto film della serie Bill & Ted.

Nell'intervista, Winter ha rivelato che c'è ancora tempo per un potenziale quarto film di Bill & Ted e che Solomon e Matheson stanno attualmente lavorando allo sviluppo di un'idea. Una volta terminata la sceneggiatura, ha aggiunto, lui e la sua co-star Keanu Reeves, la distribuiranno in giro, a patto che tutti siano soddisfatti del prodotto finale.

Il franchise, iniziato nel 1989, sembrava essersi concluso definitivamente dopo il terzo capitolo del 2020, Bill & Ted Face the Music, ma negli anni successivi i protagonisti hanno cominciato a pronunciare frasi come "mai dire mai" in alcune interviste.

La saga segue una coppia di aspiranti rockstar ingenue che, contro ogni previsione, si dimostrano essenziali per il futuro dell'umanità. Nel terzo film, la profezia è stata messa alla prova e Bill e Ted, ormai raggiunta la mezza età, hanno dovuto fare squadra con le loro figlie per salvare il tempo e lo spazio come lo conosciamo.

"Stiamo lavorando a un'idea per il quarto film che piace a tutti noi e che i ragazzi scriveranno, quindi vedremo", ha detto Winter. "Ci vuole tempo per far partire queste cose, e non vogliamo mai farle se non sono fantastiche".

Winter ha detto che il film si farà solo se lui, Reeves, Solomon e Matheson saranno tutti contenti della sceneggiatura.

"La pensano allo stesso modo, deve essere quella giusta", ha detto Winter. "Amiamo i film di Bill & Ted perché sono stravaganti e non sono i tipici film mainstream. Non sono mai stati film fatti per fare cassa; nessuno si è arricchito con la serie di Bill e Ted. Li facciamo sinceramente per amore e interesse in queste storie. C'è un'ottima idea che gli sceneggiatori hanno avuto per un quarto film che è piuttosto ovvio. Non voglio svelarla - non posso svelarla perché verrei condannato a morte - ma è davvero una buona idea, un'idea ovvia. Verrà scritta e vedremo se riusciremo a realizzarla".