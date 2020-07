Bill & Ted Face The Music, Alex Winter: "10 anni fa si era iniziato a parlare del sequel"

Bill & Ted Face the Music verrà distribuito negli Stati Uniti martedì 1 settembre e, nell'attesa, le star Alex Winter e Keanu Reeves e i realizzatori hanno partecipato al Comic-Con@Home svelando che si era iniziato a parlare del sequel 10 anni fa.

Il panel, di cui è stato diffuso il video, ha permesso di ripercorrere le tappe della realizzazioen dell'atteso progetto.

Alex Winter, interprete di Bill, ha spiegato che 10 anni fa si era iniziato a parlare di un possibile sequel. Chris Matheson ed Ed Solomon hanno quindi proposto delle idee: "Hanno sviluppato questa versione di una parodia delle storie in stile Dickens in cui si ripercorre la propria vita e si scopre che ogni iterazione è stata persino peggiore rispetto alla precedente. Era davvero divertente". Il protagonista di Bill & Ted Face the Music ha però aggiunto: "Nessuno di noi aveva realmente pensato all'ipotesi di intraprendere il percorso necessario a realizzare un terzo film. Nessuno ne aveva realmente bisogno se non è realmente grandioso e in qualche modo magicamente mantenesse alta la creatività e l'integrità di quell'idea iniziale".

Matheson ha ricordato come negli anni Ottanta sono nati i personaggi: "L'idea era di due teenager che studiavano storia e non ne sapevano nulla, abbiamo iniziato a interpretare questi due ragazzi e ci sono piaciuti immediatamente". Suo padre Richard, sceneggiatore e autore, lo ha convinto a trasformare il materiale ideato per alcuni sketch teatrali in un film.

Keanu Reeves ha aggiunto: "Non riesco a sentirmi nello stesso modo, o ridere, o fare qualsiasi cosa come accade lavorando a questi film e con Alex. Non esiste la stessa cosa in nessuna parte del mondo per me. Collaborare e lavorare dal punto di vista della creazione e poi interpretare questi personaggi che hanno creato Chris ed Ed... Non c'è nessun altro luogo in cui possa ridere così".

Nel cast del film diretto da Dean Parisot ci sono anche William Sadler, Samara Weaving, Bridget Lundy-Paine.