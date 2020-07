Bill & Ted Face the Music: il nuovo pazzo trailer svela la data di uscita al cinema e on demand

Nuovo trailer e doppia possibilità di uscita per Bill & Ted Face the Music che arriverà al cinema, ma anche on demand.

Orion Pictures ha svelato lo scatenato final trailer di Bill & Ted Face the Music e la nuova data di uscita nei cinema e on demand del film: il 1 settembre 2020. Per rispondere a ogni eventuale emergenza, la pellicola con Keanu Reeves uscirà nei cinema, se saranno riaperti, e in contemporanea in streaming.

Bill & Ted Face the Music racconterà una nuova avventura dei viaggiatori del tempo William "Bill" S. Preston (Keanu Reeves) e Theodore "Ted" Logan (Alex Winter). Per adempiere al loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, Billie e Thea, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica - per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell'universo.

Il regista Kevin Smith, che ha avuto la possibilità di assistere alla proiezione anticipata di Bill & Ted Face the Music, ha svelato di essersi commosso fino alle lacrime:

"Oggi ho visto un film ed è stato fantastico. Ho visto Bill & Ted Face The Music ed è fottutamente meraviglioso. È adorabile."