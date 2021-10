Bill Murray si è lasciato sufggire il titolo del prossimo film di Wes Anderson

Bill Murray, ospite al BFI London Film Festival 2021 per la premiere di The French Dispatch, ha svelato il titolo del nuovo film di Wes Anderson, attualmente in lavorazione in Spagna.

Il mistero è fitto intorno al nuovo film di Wes Anderson, le cui riprese hanno preso il via a fine estate in Spagna. Della pellicola conosciamo solo i membri del cast e una vaga trama che parla di una storia d'amore ambientata in Europa. Ma adesso Bill Murray avrebbe svelato il titolo del film: Asteroid City.

La produzione di Asteroid City sarebbe ancora in corso in Spagna. Il supercast comprende Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrien Brody, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Hope Davis, Liev Schreiber, Jason Schwartzman e Tony Revolori.

"È il solito cast di personaggi", ha detto Bill Murray alla premiere di The French Dispatch al BFI London Film Festival. "Lo stiamo girando in Spagna, a circa 45 minuti da Madrid. È divertente là fuori, ci stiamo divertendo".

L'attore ha poi minimizzato: "Questo è quello che facciamo nel mondo dello spettacolo: diciamo solo il nome e la gente applaude. Non ha alcun significato. Sono arrivato dalla Spagna. Voglio guadagnarmi i miei soldi".

Wes Anderson è uno dei pochi registi a cui Bill Murray risponde al telefono. La coppia ha lavorato insieme in quasi tutti i progetti di Anderson, tra cui Rushmore, The Royal Tenenbaum e Le avventure acquatiche di Steve Zissou, con Murray che è apparso in camei in Un treno per il Darjeeling e The Grand Budapest Hotel. La loro ultima collaborazione è The French Dispatch, focus su un gruppo di giornalisti americani che operano nella redazione di un magazine in Francia durante la Guerra.

Qui trovate la nostra recensione di The French Dispatch, in uscita al cinema l'11 novembre.