Ryan Reynolds: "Mio figlio di 2 anni ha convinto Bill Murray a fare l’intervista" nel doc su John Candy

Ryan Reynolds ha partecipato alla première del Toronto International Film Festival dedicata a John Candy: I Like Me, documentario diretto da Colin Hanks e dedicato al celebre comico.

Nel corso di un panel all'apertura del film, Ryan Reynolds ha svelato un aneddoto che riguarda suo figlio di 2 anni, Olin, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel convincere Bill Murray a partecipare.

Il figlio di Ryan Reynolds ha convinto Bill Murray

"Non usa più il fax" ha scherzato Reynolds riferendosi a Murray "perché non lo usate voi. Così ha dovuto trovare un altro mezzo, un cellulare, che ha preso, e io l'ho chiamato" ha raccontato Reynolds, spiegando di aver trovato la segreteria di una compagnia di navigazione greca.

"Non ci credevo" ha proseguito "così ho lasciato un messaggio, e un altro, e un altro, e un altro, e finalmente ho ricevuto una chiamata di ritorno". Dopo aver fallito un presunto bizzarro test al quale lo avrebbe sottoposto Bill Murray, Ryan Reynolds afferma di essere stato ignorato e di aver mandato un videomessaggio di disperazione al collega.

Bill Murray in una scena de Le avventure acquatiche di Steve Zissou

"Stavo esaurendo il tempo, esistenzialmente parlando, ovviamente, perché la morte prima o poi arriverà a prendermi". Alla fine, ecco la soluzione al problema: "È stato allora che mio figlio di 2 anni è entrato in scena come in un film horror. Erano le 23:30, e avrebbe dovuto essere già a letto. Ha detto qualcosa di incomprensibile e io ho detto: 'Sto mandando un video a Bill, digli di fare l'intervista', e lui ha guardato dritto nella telecamera e ha detto 'Fai l'intervista, Bill'. Allora ho aggiunto: 'Se dici di no a un bambino così, sapremo che tipo di mostro sei' e ho chiuso".

Risultato? Bill Murray richiamò per sapere cosa potesse fare per JC [John Candy].

Il ricordo di John Candy nelle parole di Ryan Reynolds

Durante l'incontro con il pubblico, Ryan Reynolds ha ricordato John Candy con queste parole: "Le persone amavano il suo lato da uomo comune, ma non sapevano quanto fosse davvero vicino a tutti noi. Ha affrontato le stesse difficoltà che affrontiamo tutti, solo che oggi ne parliamo. Siamo incredibilmente onorati di averlo conosciuto meglio attraverso questo processo e di portare il vero John Candy al pubblico, a partire dalla sua città natale, Toronto".

John Candyscomparve a soli 43 anni a causa, probabilmente, di un attacco cardiaco mentre era nel bel mezzo delle riprese del film Wagon East!