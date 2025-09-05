Ryan Reynolds: "Mio figlio di 2 anni ha convinto Bill Murray a fare l’intervista" nel doc su John Candy

Ryan Reynolds ha partecipato alla première del Toronto International Film Festival dedicata a John Candy: I Like Me, documentario diretto da Colin Hanks e dedicato al celebre comico.
Nel corso di un panel all'apertura del film, Ryan Reynolds ha svelato un aneddoto che riguarda suo figlio di 2 anni, Olin, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel convincere Bill Murray a partecipare.
Il figlio di Ryan Reynolds ha convinto Bill Murray
"Non usa più il fax" ha scherzato Reynolds riferendosi a Murray "perché non lo usate voi. Così ha dovuto trovare un altro mezzo, un cellulare, che ha preso, e io l'ho chiamato" ha raccontato Reynolds, spiegando di aver trovato la segreteria di una compagnia di navigazione greca.
"Non ci credevo" ha proseguito "così ho lasciato un messaggio, e un altro, e un altro, e un altro, e finalmente ho ricevuto una chiamata di ritorno". Dopo aver fallito un presunto bizzarro test al quale lo avrebbe sottoposto Bill Murray, Ryan Reynolds afferma di essere stato ignorato e di aver mandato un videomessaggio di disperazione al collega.
"Stavo esaurendo il tempo, esistenzialmente parlando, ovviamente, perché la morte prima o poi arriverà a prendermi". Alla fine, ecco la soluzione al problema: "È stato allora che mio figlio di 2 anni è entrato in scena come in un film horror. Erano le 23:30, e avrebbe dovuto essere già a letto. Ha detto qualcosa di incomprensibile e io ho detto: 'Sto mandando un video a Bill, digli di fare l'intervista', e lui ha guardato dritto nella telecamera e ha detto 'Fai l'intervista, Bill'. Allora ho aggiunto: 'Se dici di no a un bambino così, sapremo che tipo di mostro sei' e ho chiuso".
Risultato? Bill Murray richiamò per sapere cosa potesse fare per JC [John Candy].
Il ricordo di John Candy nelle parole di Ryan Reynolds
Durante l'incontro con il pubblico, Ryan Reynolds ha ricordato John Candy con queste parole: "Le persone amavano il suo lato da uomo comune, ma non sapevano quanto fosse davvero vicino a tutti noi. Ha affrontato le stesse difficoltà che affrontiamo tutti, solo che oggi ne parliamo. Siamo incredibilmente onorati di averlo conosciuto meglio attraverso questo processo e di portare il vero John Candy al pubblico, a partire dalla sua città natale, Toronto".
John Candyscomparve a soli 43 anni a causa, probabilmente, di un attacco cardiaco mentre era nel bel mezzo delle riprese del film Wagon East!