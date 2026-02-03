Bill Murray morso due volte dalla marmotta di Ricomincio da capo: "Non era addestrata, era selvatica"

Il 2 febbraio la marmotta Phil di Punxsutawney ha indicato, come ogni anno, la durata della stagione invernale per il 2026 ha segnalato altri sei mesi di gelo. Le gesta della marmotta Phil sono famose anche grazie al film di Harold Ramis del 1993, Ricomincio da capo.

Protagonista è Bill Murray, un meteorologo sarcastico che viene inviato, del tutto controvoglia, nel piccolo paese della Pennsylvania per testimoniare l'evento, insieme alla producer della rete tv per cui lavora e al cameraman.

Bill Murray morso sul set dalla marmotta Phil

Tempo fa, l'attore aveva raccontato di aver scoperto soltanto poco prima di girare la scena che la marmotta in questione sera selvatica e non addestrata. Un problema non di poco conto, visto che poco dopo l'attore fu morso due volte dall'animale.

"Mi ha morso due volte di seguito, due giorni di fila" ha raccontato Murray "E il secondo giorno... pensavo di essere furbo e ho messo dei guanti da pescatore, tipo guanti d'acciaio, sotto i guanti che indossavo. I suoi denti sono passati dritti attraverso l'acciaio. Sì, i loro denti sono lunghi più o meno così".

Bill Murray in Ricomincio da capo

L'attore ha confessato di aver avanzato lamentele sul set: "Mi sono arrabbiato con l'addestratore dell'animale. Ho detto: 'Chi diavolo ha addestrato questo gopher [termine dispregiativo]?'... con vera rabbia, 'me ne vado nella mia roulotte'. E loro due, erano una coppia, un uomo e una donna... [hanno detto] 'Beh, in realtà è piuttosto selvatico'. Risposi 'Selvatico? Cosa intendi dire che è selvatico?'. 'Lo abbiamo catturato proprio laggiù, vicino a quel campo, lo abbiamo preso lì tipo due settimane fa'".

Andie MacDowell adora Ricomincio da capo

Come ricordato in precedenza, Bill Murray nel film è un cinico meteorologo che rimane intrappolato in un loop temporale ed è costretto a rivivere lo stesso giorno più volte. Protagonista femminile del film è Andie MacDowell, che in passato aveva elogiato il lungometraggio di Ramis.

"Per me, Ricomincio da capo è stato un film perfetto. È un po' come La vita è meravigliosa, nel senso che guardi questo film e ti fa rendere conto di quanto sia splendida la vita e di come essere una brava persona".