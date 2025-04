Bill Murray e le accuse su Being Mortal: "Quel bacio con la mascherina? Mi fa ancora ridere"

Bill Murray ha deciso di tornare a parlare di uno degli episodi più controversi della sua carriera recente: la sospensione a tempo indeterminato delle riprese di Being Mortal, il film d'esordio alla regia di Aziz Ansari, bloccato nel 2022 dopo una segnalazione per cattiva condotta sul set.

Quel bacio (con mascherina) che ha fatto chiudere il set di Being Mortal

Intervistato dal New York Times in occasione del lancio del suo nuovo film The Friend, Murray ha ammesso che il pensiero di quanto accaduto lo accompagna ancora. "Non passa una settimana senza che ci pensi", ha detto. Secondo il suo racconto, l'episodio si sarebbe svolto durante una giornata di riprese in piena era Covid: "Eravamo tutti mascherati, chiusi in una stanza mentre giravamo una scena assurda. Non so cosa mi sia passato per la testa. È una cosa che avevo già fatto in passato, e aveva sempre fatto ridere. Così, con la mascherina, le ho dato un bacio. Anche lei portava la mascherina. Non l'ho toccata, davvero, era solo un bacio attraverso la maschera. E non era una sconosciuta."

Bill Murray in una scena

Murray ha confessato di non aver capito subito la gravità della reazione: "È venuta fuori una situazione con delle condizioni pregresse di cui nessuno sapeva nulla. Non c'è stata una conversazione, niente confronto. Si è finiti in un'arbitrato folle. Se qualcuno vi propone un arbitrato, vi prego: non accettate. Pensate sia giustizia, ma non lo è." L'attore, visibilmente amareggiato, ha descritto la chiusura del film come una grande delusione personale e professionale. "Credevo di conoscere quella persona, e invece no. Per me era una cosa leggera, divertente. L'idea di baciare qualcuno con la mascherina continua a sembrarmi stupida, sì, ma ancora buffa. Tutto lì."

Being Mortal, tratto dall'omonimo libro di Atul Gawande, avrebbe dovuto riunire Murray, Ansari e Seth Rogen in una storia sul senso della vita e della fine. Ma non ha mai visto la luce. Oggi Murray torna sul grande schermo con The Friend, dove interpreta Walter, un personaggio accusato a sua volta di cattiva condotta.