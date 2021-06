Big, Robert De Niro ammette: "Ero stato scelto per il film, ma poi il ruolo è andato a Tom Hanks"

Robert De Niro conferma: era la prima scelta per Big di penny Marshall, ruolo andato poi a Tom Hans, ma il divo non ha rimpianti riguardo al film mancato.

Ce lo vedete Robert De Niro che danza saltando da un tasto all'altro di un pianoforte gigante? No? Eppure il divo era stato la prima scelta per Big, ma poi il ruolo è andato a Tom Hanks.

The Irishman: un primo piano di Robert De Niro

Nel corso del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Robert De Niro ha raccontato la sua versione della storia, confermando di essere stato la prima scelta per il ruolo di Josh Baskin, un ragazzino che desidera diventare adulto e viene accontentato.

"Sì, mi avevano scelto per il ruolo" spiega De Niro. "Ma abbiamo avuto un problema durante i negoziati e l'ingaggio è saltato. Ma è andata bene così."

La storia di De Niro nel cast della commedia del 1988 di Penny Marshall è riemersa quando l'attrice di Big, Elizabeth Perkins, che interpretava l'interesse sentimentale di Josh, Susan Lawrence, ha condiviso l'aneddoto durante il Watch What Happens Live with Andy Cohen. Secondo la Perkins, con Robert De Niro protagonista di Big sarebbe stato quasi un horror. Alla fine, probabilmente, è andata meglio così.

