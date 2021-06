Robert De Niro: "La battuta di Taxi Driver? I fan me la gridano nei posti più strani"

Robert De Niro ha parlato della celebre battuta di Taxi Driver, 'Ma dici a me?' che lo ha reso famoso in tutto il mondo ed è la più citata dai fan, anche nelle circostanze più bizzarre.

Robert De Niro, durante l'ultimo episodio del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, è tornato a parlare della celebre battuta di Taxi Driver, "Ma dici a me?", che ha contribuito a fare di lui uno degli attori più famosi al mondo, insieme a tante interpretazioni memorabili.

Durante l'intervista Jimmy Fallon ha chiesto al leggendario attore americano: "Una delle battute più iconiche di Taxi Driver, 'Ma dici a me?', a quanto pare non era nella sceneggiatura del film... hai veramente improvvisato quella frase?" Al che De Niro, con il suo caratteristico modo di fare, ha semplicemente risposto dicendo che è "più o meno" vero, aggiungendo che quella battuta è la preferita dei suoi fan.

"A volte mi urlano quelle parole nei posti più strani", ha spiegato De Niro. "Ricordo che anni fa a Los Angeles, giù nella valle, un gruppo di ragazzi si è fermato accanto a me a un semaforo rosso e tutti hanno iniziato a chiedermi: 'Ma dici a me?' Ancora oggi mi chiedo come abbiano fatto a riconoscermi".

Per i produttori cinematografici britannici, che hanno stilato una hit-parade delle frasi celebri del grande schermo, quella di Taxi Driver è la battuta più efficace della storia del cinema. "Ma dici a me?" valse al film la Palma d'Oro a Cannes e una nomination all'Oscar per Robert De Niro. Al secondo posto nella classifica c'è "Il mio nome è Bond, James Bond" dal film Agente 007 - Licenza di uccidere del 1962.