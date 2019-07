Big Little Lies: il ritorno con una terza stagione "non è realistico"

Big Little Lies è tornato sugli schermi per continuare la storia delle protagonista, ma il rinnovo per una terza stagione sembra molto improbabile.

Big Little Lies non sembra destinata a tornare sugli schermi: la serie dovrebbe concludersi con la seconda stagione.

Il progetto avrebbe già dovuto salutare i suoi fan al termine del primo ciclo di episodi, con cui si era adattato il romanzo di Liane Moriarty, e ora l'addio sembra sia definitivo.

Il presidente di HBO, Casey Bloys, ha infatti commentato parlando di una possibile terza stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie: "Un ritorno non è realistico. Amo questo gruppo di persone, farei qualsiasi cosa con loro, ma la realtà è che sono tra le attrici più impegnate di Hollywood. Abbiamo degli accordi con alcune di loro, come Nicole Kidman che collaborerà con noi per The Undoing. Una terza stagione penso semplicemente non sia realistica". Il produttore ha proseguito spiegando: "Se venissiro tutte da me e dicessero: 'Abbiamo risolto tutti i problemi relativi ai nostri impegni!'. Allora sicuramente, ma non penso davvero sia possibile".

Bloys ha quindi concluso: "La seconda stagione è stata un'opportunità per tutte le persone coinvolte nel franchise di concludere la storia in modo soddisfacente".

La serie Big Little Lies - di cui potete leggere la nostra recensione dell'episodio andato in onda pochi giorni fa - ha come protagoniste Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz. La seconda stagione ha mostrato le amiche al centro della trama alle prese con le conseguenze della morte di Perry, tra sensi di colpa, cause legali, allontamenti e nuovi amori.