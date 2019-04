Big Little Lies 2: il primo teaser trailer ufficiale svela la data di messa in onda!

Big Little Lies 2 sta per arrivare, come annuncia il primo teaser trailer ufficiale della nuova stagione, in arrivo su HBO (e in Italia su Sky Atlantic HD) a giugno.

Il network ha approfittato della clip di poco più di un minuto per annunciare anche la data precisa per la messa in onda in cui Big Little Lies - Piccole grandi bugie tornerà con le nuove puntate: il 9 giugno.

Nel 2017, al termine del primo e annunciato già come unico ciclo di episodi, nessuno avrebbe scommesso sul ritorno delle 5 protagoniste e il motivo era dei più semplici: in 8 puntate la miniserie HBO aveva praticamente esaurito tutto il materiale del romanzo omonimo di Liane Moriarty. Come sarebbe stato possibile, pur volendo, rivedere ancora Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie? Proprio con la volontà di ferro delle due produttrici, Reese Witherspoon e Nicole Kidman, che hanno fatto di tutto per convincere l'autrice a immaginare ancora qualcosa su quel minuscolo universo marcio che è Monterey. L'insistenza ha premiato e oggi possiamo goderci il primo teaser trailer di Big Little Lies 2:

La vita della 5 protagoniste scorre apparentemente tranquille nei binari della quotidianità: i bambini a scuola, il lavoro, le passeggiate, le chiacchierate tra amiche. Eppure il dubbio si è insinuato: che qualcuno possa scoprire il loro castello di grandi e piccole bugie. Bonnie è sempre più spaventata e ha ragione di esserlo: in città è arrivata Mary Louise Wright (Meryl Streep), la mamma di Perry, insieme alle sue insinuanti domande, convinta che qualcuno stia mentendo rispetto alla morte di suo figlio.

Big Little Lies: Nicole Kidman e Meryl Streep in una foto della seconda stagione

Nei 7 episodi della stagione 2 le nostre 5 signore preferite del piccolo schermo dovranno fare i conti con il tragico evento che ha concluso la stagione precedente: l'omicidio di Perry. Celeste (Nicole Kidman) dovrà rispondere alle domande sempre più insistenti di Mary Louise Wright, la mamma del defunto marito, interpretata dalla new entry più attesa della stagione, la grande Meryl Streep. Jane Chapman (Shailene Woodley) dovrà ripartire ancora una volta dopo la grande rivelazione: il padre del piccolo Ziggy, l'uomo che la violentò anni prima, era proprio Perry. Renata (Laura Dern) e Madeline (Reese Witherspoon) dovranno affrontare ancora nuove sfide poste dal matrimonio e dalle figlie mentre Bonnie (Zoë Kravitz) dovrà elaborare il proprio gesto disperato che ha portato allo scioglimento della vicenda nel finale di stagione.

David Kelley firmerà ancora la sceneggiatura delle puntate inedite, questa volta a stretto contatto con Liane Moriarty, a cui si deve l'idea originale, mentre troveremo Andrea Arnold dietro la macchina da presa.