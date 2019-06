Big Little Lies 2: Meryl Streep ha usato denti finti per un motivo semplice e geniale

Quello che molti fan hanno notato è vero: Meryl Streep recita in Big Little Lies 2 con dei denti finti e ha deciso di farlo per un ottimo motivo.

Il ciclone Meryl Streep si è abbattuto su Big Little Lies 2 portando con sè una domanda: erano denti finti? Sono stati in tanti gli spettatori che ieri, durante la messa in onda del primo episodio, hanno notato il dettaglio e hanno twittato in proposito.

Ebbene, la risposta è sì: Meryl Streep ha usato una protesi per interpretare Mary Louise Wright, la mamma del defunto Perry (Alexander Skarsgård) e il motivo è legato proprio a suo "figlio". A spiegarlo è stato il produttore esecutivo di Big Little Lies - Piccole grandi bugie Gregg Fienberg, che a PageSix ha raccontato: "Sì, quei denti erano falsi al 100% ed sono stati creati per essere simili a quelli di Alexander/ Perry. D'altro canto Meryl interpreta sua madre. L'abbiamo trovata un'idea geniale!".

La trovata non è stata nè dei produttori, nè degli autori, nè del reparto make-up ma della stessa Meryl Streep, come ha raccontato a Cosmopolitan la giovane Kathryn Newton, interprete di Abigail, la figlia maggiore di Reese Witherspoon: "Si è fatta realizzare dei denti finti apposta per lo show. E non l'ha chiesto a nessuno, non lo sapevano nemmeno quelli di HBO". In Italia i nuovi episodi di Big Little Lies 2 (trovate qui la nostra recensione delle prime puntate) andranno in onda su Sky Atlantic a partire da martedì 18 giugno.