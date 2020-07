Big Daddy - Un papà speciale: Adam Sandler, sua moglie ha un cameo nel film, ecco chi è

Come accade sovente, la moglie di Adam Sandler ha un cameo in Big Daddy - Un papà speciale, i due si sono conosciuti proprio sul set della celebre pellicola del 1999.

La moglie di Adam Sandler ha un brevissimo cameo in Big Daddy - Un papà speciale: interpreta la cameriera che, dentro al bar, porta una root beer a Julian, interpretato da Cole e Dylan Sprouse. Questa scena, per Sandler, ha dato inizio alla tradizione secondo la quale sua moglie deve avere un cameo in quasi tutti i suoi film.

Gli amici di Sandler, generalmente, hanno sempre ruoli di spicco nei suoi progetti ma l'attore ha sempre scelto di coinvolgere anche la sua famiglia. Sua moglie, Jackie Sandler, ad esempio, è una comparsa assolutamente regolare nei suoi film. Adam solitamente tende ad inserire il maggior numero possibile dei suoi amici all'interno dei suoi progetti, succede così spesso che l'attore ormai è ben noto per questa peculiarità.

A differenza degli amici comici di suo marito, i ruoli di Jackie nei film di Adam sono sempre stati molto piccoli, solitamente classificati come cameo. Considerando il potere delle stelle del cinema che normalmente la circondano e la brevità delle sue scene, i suoi ruoli nei film di Adam passano spesso inosservati ai più.

Adam Sandler e sua moglie si sono incontrati per la prima volta proprio sul set di Big Daddy, la loro relazione si è solidificata in pochi anni: si sono sposati il 22 giugno del 2003 e al momento stanno ancora insieme. Se la tradizione è destinata a continuare, Jackie Sandler continuerà senz'altro ad apparire per una manciata di secondi in tutte le pellicole che il marito girerà in futuro.