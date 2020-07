Big Daddy: stasera su Rai Movie il film con Adam Sandler e i gemelli Dylan e Cole Sprouse

Arriva stasera su Rai Movie, alle 21:20, Big Daddy, il film diretto da Dennis Dugan con Adam Sandler e i piccoli (era il 1999) Dylan e Cole Sprouse, gli attori gemelli qui alla loro prima apparizione sul grande schermo nei panni di Julian.

Sonny (Adam Sandler) è un adulto immaturo, avvocato di trent'anni, completamente inaffidabile dal punto di vista sentimentale, lasciato dalla fidanzata Vanessa, che invece fa piani più stabili per il proprio futuro. Anche per dimostrare di essere una persona più affidabile di quanto si creda, la convince di esere il padre naturale del piccolo Julian, adottato dopo la morte di sua madre. Il bambino infatti è stato letteralmente "recapitato" nell'appartamento che Sonny divide con Kevin, avvocato e soprattutto suo amico dai tempi del college, ora in Cina per lavoro e prossimo alle nozze con Corinne: Julian altri non è che il figlio naturale di Kevin, affidatogli a causa della morte improvvisa della giovane mamma.

Quando la bugia di Sonny viene smascherata, si ritrova di nuovo senza fidanzata (che nel frattempo l'ha anche tradito) e con l'obbligo di dover fare veramente il padre...