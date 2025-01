Biancaneve: il trailer italiano svela le nuove origini del personaggio Disney

Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer italiano di Biancaneve, l'ultimo remake in live-action di un classico d'animazione, in questo caso il primo classico in assoluto.

Il film, che inizialmente sembrava dovesse essere una completa reimmaginazione del classico, appare invece molto in linea con il suo predecessore del 1937. Tuttavia, vediamo di più della storia delle origini del personaggio principale (che è stata ampliata) e ci vengono rivelati alcuni approfondimenti su come questo si ricollega direttamente alla Regina Cattiva. Inoltre, compare brevemente anche il Principe Azzurro.

Non è chiaro se i "Banditi", che un tempo dovevano sostituire i Sette Nani, siano ancora presenti nella storia, anche se sappiamo che sono state effettuate ampie riprese aggiuntive, svolte pare per evitare quello che si preannunciava come un rifiuto totale di Biancaneve da parte dei fan Disney.

Le minacce alla nuova Biancaneve e la canzone inedita

Il punto più interessante di questo nuovo trailer è forse l'inclusione di una nuova canzone originale intitolata "Waiting On A Wish". Rachel Zegler sta dando il meglio di sé e sembra ben inserita nonostante le polemiche sui social media.

Dopo le minacce di morte e i post che la etichettano come "assunta dalla DEI", la star di West Side Story ha risposto alle critiche in un'intervista rilasciata a Variety lo scorso ottobre.

"Ho visto le donne essere maltrattate per tutta la mia vita, per tutta la mia carriera", ha detto. "Temo che ne saremo testimoni per molto tempo. A volte può sembrare che stiamo tornando indietro; di certo è stato così quando è successo".