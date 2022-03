Biancaneve: il set del film ai Pinewood Studios al centro di un incendio

Ai Pinewood Studios, i famosi studi britannici che hanno ospitato numerose produzioni cinematografiche e televisive, è scoppiato un incendio. In questi giorni si sta girando negli spazi la versione live-action di Biancaneve e i sette nani prodotta dalla Disney e le fiamme hanno avvolto il Richard Attenbourough stage.

Secondo quanto dichiarato dalle persone intervistate da The Sun, l'incendio ha preso il via da una scenografia composta da molto legno e alberi che era in fase di costruzione nell'area nominata in onore di Attenborough. Un pezzo del set di Biancaneve e i sette nani sembra abbia preso fuoco e l'incendio si sia poi ampliato. Nessuna delle persone che erano al lavoro sul set sono rimaste ferite.

Un altro testimone ha spiegato: "Non ho visto come è iniziato, ma mi hanno detto che è stato un albero a prendere fuoco. Quando sono arrivato lì ho visto che le fiamme erano enormi, arrivavano fino al soffitto. Poi pezzi del set hanno iniziato a cadere nelle fiamme e un cottage ricoperto di paglia ha iniziato a prendere fuoco".

La nuova versione cinematografica della storia di Biancaneve, con star Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot in quella della sua matrigna, potrebbe quindi ora subire qualche ritardo, anche se Disney non ha ancora commentato quanto accaduto.

Nel cast del film ci sarà anche Andrew Burnap e le canzoni originali saranno composte da Benj Pasek e Justin Paul.