Biancaneve, Rachel Zegler: "Interpretare la principessa mi ha terrorizzata, ho sentito la pressione"

Rachel Zegler è stata scelta per interpretare la principessa protagonista della versione live-action di Biancaneve e i sette nani e la giovane attrice ha ammesso di aver affrontato l'esperienza con molta ansia.

L'attrice, intervistata da NME, ha spiegato che accettare la parte ha dato vita a un periodo pieno di sfide, personali e professionali.

Parlando dell'adattamento di Biancaneve che la vedrà protagonista accanto a Gal Gadot, che interpreta la strega cattiva, Rachel Zegler ha raccontato: "Ero terrorizzata, terrorizzata, terrorizzata, terrorizzata".

La giovane star di West Side Story ha spiegato: "Stai interpretando la prima principessa. Il modello di tutte le principesse Disney nasce dalla Biancaneve del 1937. Arrivi sul set dopo averne parlato così a lungo. Devi tagliarti tutti i capelli e imparare a ballare con tutti questi animali finti e recitare con cose che non sono lì. Ho sentito davvero la pressione".

Il protagonista maschile del nuovo progetto Disney sarà Andrew Burnap.

Il film con al centro Biancaneve sarà diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt.

Il lungometraggio animato degli anni '30 dedicato alla storia di Biancaneve e i sette nani è stato adattato per il grande schermo in una nuova versione che potrà contare su nuove canzoni originali create da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.