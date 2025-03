Biancaneve ancora primo al box office italiano, Le assaggiatrici di Silvio Soldini secondo

L'Italia continua a premiare Biancaneve. Noncuranti delle polemiche, gli spettatori italici premiano il reboot live-action diretto da Mark Webb facendogli incassare altri 1,5 milioni di euro che portano la pellicola a sfiorare i 6 milioni totali in sole due settimane. In controtendenza alle critiche ricevute negli USA, la storia della principessa in fuga dalla Matrigna malvagia e bellissima, anche in versione rivista e corretta in chiave femminista, continua a incantare grandi e piccini, come rivela la nostra recensione di Biancaneve.

Una scena de Le assaggiatrici

Debutto da 804.000 euro raccolti in 385 sale per il nuovo film di Silvio Soldini, Le assaggiatrici. La storia, ispirata al romanzo omonimo di Rossella Postorino, si rifà alla confessione della tedesca Margot Wölk che nel 2012, a 95 anni, ha rivelato di essere stata una delle giovani tedesche costrette ad assaggiare i pasti di Hitler. Nessuno aveva mai saputo dell'esistenza delle assaggiatrici. Margot Wölk è stata l'unica tra loro a sopravvivere alla fine della guerra. La sua vicenda ha ispirato il romanzo e il film dove soldini ha diretto un cast interamente tedesco.

Non si arresta la corsa di FolleMente. La commedia corale di Paolo Genovese continua a esercitare un incredibile appeal sugli spettatori incassando altri 580.000 euro. Anche se gli incassi rallentano, non è ancora persa la speranza di superare il maggior successo di Genovese, Perfetti sconosciuti, che dopo l'uscita primaverile del 2016 arrivò a incassare la bellezza di 17,3 milioni di euro.

Faticano a ingranare gli incassi di The Monkey. Nonostante un battage pubblicitario che ha visto coinvolto in prima persona lo stesso Stephen King, autore del racconto da cui l'horror è tratto, l'ultima fatica di Oz Perkins incassa solo 267.000 euro che portano il film a 889.000 euro in due settimane. Prodotto da James Wan, l'horror racconta la storia di due gemelli che trovano una misteriosa scimmia con la molla. Ogni volta che viene azionata, una serie di morti atroci distrugge la loro famiglia. Venticinque anni dopo, la scimmia torna alla luce dando inizio a una nuova follia omicida e costringendo i fratelli ad affrontare il giocattolo maledetto.

Al quinto posto troviamo il debutto cinematografico de I Sansoni. I due comici siciliani noti al pubblico del grande schermo si cimentano con una commedia che ironizza sul malcostume italiano delle raccomandazioni per il posto di lavoro in E poi si vede, ma il film si ferma a soli 237.000 euro ottenuti da 310 sale. Debutto quasi inosservato per la pellicola interpretata anche da Paola Minaccioni.