Biancaneve e il cacciatore e la fine della favola di Kristen Stewart e Robert Pattinson

Il set di Biancaneve e il cacciatore si rivelò decisivo per la storia d'amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson, dopo che il regista del film, Rupert Sanders, che venne paparazzato insieme all'attrice mentre lui era ancora sposato con Liberty Ross e lei stava ancora insieme al protagonista di Twilight.

Kristen Stewart è una Biancaneve combattiva e malinconica in un primissimo piano di Biancaneve e il cacciatore

Sono trascorsi otto anni da quando Biancaneve e il cacciatore uscì al cinema, incassando quasi 400milioni di dollari al botteghino globale. Una cifra piuttosto positiva, a fronte di un budget di produzione di 170milioni di dollari, che ha poi portato alla realizzazione di un sequel, arrivato nelle sale nel 2016. L'opera in questione, però, non viene ricordata soltanto per i bei costumi e gli effetti speciali che le permisero di conquistare due nomination all'Oscar, ma anche e soprattutto per un gossip che esplose proprio nel periodo di uscita.

Kristen Stewart e Robert Pattinson in una sequenza del film Twilight

Era infatti l'estate del 2012 quando Kristen Stewart, interprete di Biancaneve, venne fotografata mentre amoreggiava con Rupert Sanders, regista del film. Niente di strano, se non fosse per il fatto che all'epoca Stewart era fidanzata con Robert Pattinson e Sanders era sposato da tempo con la modella e attrice Liberty Ross. La storia tra i protagonisti di Twilight andava avanti ormai da tre anni ed insieme i due facevano sognare milioni di adolescenti nel mondo. Sanders e Ross erano invece sposati da dieci anni ed insieme stavano crescendo due figli, di 8 e 6 anni. Insomma, un vero e proprio scandalo che fece finire entrambi nell'occhio del ciclone, soprattutto Stewart che venne giudicata dalla gente come una poco di buono. Un periodo che la stessa attrice, anni dopo, ha descritto così: "Tutto quel darmi della poco di buono era assurdo. È stato davvero un periodo duro della mia vita. Ero molto giovane. Non sapevo come rapportarmi a quella cosa. Ho fatto degli errori e, onestamente, non sono affari degli altri".

Kristen Stewart e Rupert Sanders

Ricordiamo che tra Rupert Sanders e Kristen Stewart ci sono ben 19 anni di differenza e l'attrice all'epoca aveva "solo" 22 anni, aspetto che ha inasprito ancora di più i giudizi della gente nei suoi confronti. Il regista, dopo essere stato paparazzato con lei, ha chiesto pubblicamente scusa ma sua moglie chiese comunque il divorzio. Stewart e Pattinson, dal canto loro, si sono riappacificati intorno al mese di ottobre, per poi lasciarsi definitivamente nel maggio 2013. Negli anni a seguire, l'attrice di Personal Shopper ha ammesso di aver pensato, all'epoca, che Pattinson fosse la persona giusta per lei ed i fan della coppia continuano ancora oggi a maledire quella "sbandata" estiva (Stewart ha sempre negato di essere andata a letto con Sanders) e quel film che ha distrutto la loro relazione da sogno. Secondo diverse fonti, inoltre, Pattinson sarebbe stato a letto con un'altra ragazza nel periodo di "separazione" e non sarebbe mai riuscito a riappacificarsi davvero con Kristen, poiché continuava a pensare sempre al suo tradimento. Per quanto riguarda Sanders, durante la promozione di Ghost in the Shell, nella prima metà del 2017, ha definito il flirt dello scandalo "un momento di debolezza".

Ricordiamo che, proprio a causa di questa turbolenta pagina di gossip, Kristen Stewart venne tagliata fuori dal sequel del film, poi divenuto uno spin-off, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, nel cui cast vennero invece aggiunte Emily Blunt e Jessica Chastain.