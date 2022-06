Biancaneve e il Cacciatore: quella volta che Kristen Stewart tirò un pugno a Chris Hemsworth

Non c'è nulla di più comune sul set di un blockbuster di un accidentale pugno di in faccia. Chiedete alle star di Biancaneve e il Cacciatore Chris Hemsworth e Kristen Stewart...

Se di recente erano rispuntate fuori le storie della gomitata di Robin Williams a Robert De Niro in Risvegli o i pugni (due!) in faccia di Ryan Reynolds a Denzel Washington in Safe House - Nessuno è al sicuro, in un'intervista con GQ la star di Thor: Love and Thunder Chris Hemsworth ha raccontato di quanto fu lui a beccarsi un colpo inaspettato da parte della collega Kristen Stewart.

Fu sul set di Biancaneve e il Cacciatore, dove gli attore interpretavano proprio i personaggi titolari: "Sono rimasto più turbato dal fatto che lei si fermò [per vedere come stavo] invece di continuare con la scena" ha rivelato l'attore.

"Mi ha colpito, e immediatamente si è girata per dirmi 'Oh mio Dio, perdonami, ti sei fatto male? Mi spiace tanto'. E io 'Hey, potevamo continuare, sarebbe stato perfetto, una scena davvero autentica!'. Credo che lei ci rimase peggio di me [nell'avermi tirato un pugno]" ha poi concluso ridendo.