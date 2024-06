Biancaneve: concluse le riprese del controverso remake live-action Disney

Lo scorso ottobre, abbiamo appreso che la Disney aveva ritardato di un anno il remake di Biancaneve a seguito di un'infinita serie delle critiche da parte dei media tradizionali.

Tuttavia, nel tentativo di tranquillizzare gli animi di coloro che erano arrabbiati per i presunti cambiamenti apportati all'amata storia, lo studio ha condiviso una foto accurata del cartone animato della principessa Disney Rachel Zegler insieme ai Sette Nani. Purtroppo, la cosa si è ritorta contro, perché lo stato approssimativo degli effetti visivi è stato ridicolizzato e ha portato molti ad accusare lo studio di aver messo insieme l'immagine in fretta e furia.

Perché? In precedenza avevamo sentito dire che non era prevista la presenza dei Sette Nani in Biancaneve, ma che il progetto era di concentrarsi su un gruppo di "Banditi" politicamente corretti. In seguito all'enorme ritardo della data di uscita del film, la Disney sembra aver agito in fretta per inserirli nel mix con estese riprese che, secondo la protagonista Rachel Zegler, sono ora terminate.



Biancaneve, David Hand sul remake live-action: "Mio padre e Walt Disney si rivolteranno nella tomba"

La fine delle riprese e i reshoots

Sì, due anni dopo l'inizio delle riprese di Biancaneve, le telecamere hanno finalmente smesso di girare. Il prossimo passo sarà un lungo processo di post-produzione per portare il film di Marc Webb dove deve essere.

È stato ampiamente riferito che il film era stato valutato negativamente prima dei reshoots e gli addetti ai lavori non hanno molte speranze che questa fotografia aggiuntiva possa salvare l'ultimo remake live-action della Disney.

Nel tentativo di placare i fan, lo studio ha persino cercato di affermare che le foto del set con Biancaneve e i suoi Banditi erano false, un'affermazione che probabilmente li perseguiterà per molto tempo.

Il celebre ballo del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

"Scegliere la gratitudine e la riconoscenza significa scegliere la pace", ha detto di recente la Zegler a proposito di alcune critiche ricevute per il ruolo di Biancaneve. "Per quanto tu voglia ricordare verbalmente alle persone che essere sotto i riflettori non ti assolve dalla tua umanità - che ti è permesso avere momenti umani - non sembra fare effetto. Li alimenta ancora di più. Quindi si tratta di scegliere di essere presenti e sapere che probabilmente stanno solo avendo una giornata molto difficile. E io sto facendo un film", ha concluso

Marc Webb (The Amazing Spider-Man) dirige Biancaneve da una sceneggiatura della regista di Barbie Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Per quanto riguarda i membri del cast confermati, il film vedrà Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva, Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore, Martin Klebba nel ruolo di Brontolo e Andrew Burnap nel ruolo di Jonathan. L'uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.