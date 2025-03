Biancaneve: botteghino USA deludente, solo 43 milioni nel primo weekend

Il nuovo remake live-action della Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot debutta in prima posizione, ma gli incassi non sono tali da cantar vittoria.

Incassi deludenti per Biancaneve. Dopo mesi di polemiche, la nuova avventurosa versione musical live-action del classico Disney è finalmente approdata nei cinema conquistando la prima posizione del botteghino americano, ma con numeri decisamente al di sotto delle aspettative. Debutto da 43 milioni di dollari incassati in 4.200 sale, con una media per sala di 10.238 dollari per la pellicola fiabesca interpretata dalle star Rachel Zegler e Gal Gadot. Il film ha incassato altri 44,3 milioni sui mercati esteri, il che significa che non è riuscito a raggiungere il target globale di 100 milioni, fermandosi a soli 87,3 milioni. Considerato che il budget, nel corso della lavorazione, sarebbe lievitato a 250 milioni, Disney non gioisce.

Cate Blanchett in una scena di Black Bag

Guadagna una posizione il raffinato thriller di Steven Soderbergh Black Bag: Doppio gioco, ora secondo. Forte di recensioni entusiastiche, il film di spionaggio incassa altri 4,4 milioni arrivando a 14,8 milioni totali. Cifre modeste a fronte di un budget di 50 milioni di dollari. Come scrive Variety, affinché Black Bag valga l'investimento, dovrà diventare un successo col passaparola grazie alla presenza delle star Cate Blanchett e Michael Fassbender, qui nei panni di una coppia sposata di agenti segreti. Quando la moglie viene sospettata di essere una potenziale talpa nell'agenzia, la lealtà del marito verso il suo matrimonio o il suo paese viene messa alla prova.

Le altre tre posizioni

Anche Captain America: Brave New World riconquista una posizione tornando terzo. Altri 4,1 milioni di incasso portano il cinecomic con Anthony Mackie e Harrison Ford a superare i 192 milioni negli incassi domestici e i 400 milioni globali. Risultato importante per il cinecomic Marvel, che si classifica come la più grande uscita di Hollywood dell'anno a oggi, anche se non riesce ancora a compensare il roboante budget di 180 milioni di dollari speso da Disney.

In discesa la nuova eccentrica fatica del regista premio Oscar Bong Joon-ho, Mickey 17. Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida, incassa altri 3,9 milioni che portano il film a superare i 40,2 milioni. Risultato non soddisfacente per un film con un budget di 118 milioni di dollari, ma vista la natura bizzarra del progetto si comprende come in molti siano rimasti perplessi di fronte alle stranezze creative di Bong Joon-ho.

Discesa in picchiata per l'action comedy Mr. Morfina, interpretata dalla star di The Boys Jack Quaid che dopo una breve permanenza in testa al box office è quinta. La pellicola diretta da Dan Berk e Robert Olsen incassa altri 3,7 milioni sfiorando i 16 milioni complessivi. Nel film Jack Quaid interpreta un dipendente di banca introverso incapace di provare dolore che sfrutta a suo vantaggio la sua peculiarità dopo che la ragazza dei suoi sogni viene presa in ostaggio durante una rapina. L'uscita italiana è fissata per il 27 marzo.