BH90210: Tiffani Thiessen non parteciperà al reboot, ecco perché

Nessun cameo per Tiffani Thiessen in BH90210, atteso reboot di Beverly Hills, 90210.

Tra le star che non parteciperanno al reboot di Beverly Hills 90201, BH90210, c'è Tiffani Thiessen, l'attrice ha spiegato le ragioni della sua assenza.

Tiffani Thiessen nella serie White Collar

Tiffani Thiessen ha spiegato che non comparirà nel reboot di Beverly Hills, 90210 perché è impegnata nelle riprese della serie Netflix Alexa & Katie.

"Al momento sto girando la terza stagione di Alexa and Katie, sto lavorando e sono molto impegnata."

La Thiessen, oggi 45enne, ha smorzato le speranze dei fan che auspicavano di rivederla in un cameo nel reboot spiegando: "Sono nel mezzo delle riprese della mia stagione. Andremo avanti fino a settembre perciò sarò impegnata tutta l'estate."

Tiffani Thiessen ha preso il posto di Shannen Doherty in Beverly Hills, 90210 dopo la sua uscita di scena nel ruolo di Valerie Malone, comparendo nello show per sei stagioni. Pur impossibilitata a partecipare alle riprese di BH90210, l'attrice ha ammesso di essere eccitata per l'arrivo del reboot:

"Sfortunatamente il mio schedule non mi permetterà di prendere parte allo show, ma auguro il meglio ai miei colleghi. Sono sicura che sarà grandioso."

BH90210 vedrà riuniti Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver). Unico assente il compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus. Con loro ci sarà la new entry Vanessa Lachey, che interpreterà la moglie di Brandon Walsh .

BH90210 prenderà il via il 7 agosto negli USA.