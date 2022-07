Beyoncé aveva fatto modificare il poster di Austin Powers in Goldmember perché sembrava troppo magra

Il poster di Austin Powers in Goldmember era stato modificato su richiesta di Beyoncé perché non voleva sembrare troppo magra.

Beyoncé, come ha rivelato la make up artist Kate Biscoe, aveva criticato il poster di Austin Powers in Goldmember perché appariva troppo magra.

La cantante aveva solo 19 anni quando è stata coinvolta nel film con star Mike Myers e la sua reazione ha portato la produzione a compiere dei cambiamenti nelle immagini promozionali.

Biscoe, intervistata da Vulture, ha ricordato quanto accaduto durante le riprese di Austin Powers in Goldmember: "Quando stavamo girando, qualcuno ha portato a Beyoncé un poster che avrebbe promosso il film per mostrarglielo. Ha detto 'Ti piace?'. E lei ha risposto con poco entusiasmo 'Sì'. Gli ha quindi chiesto 'Quale è il problema?'. E ha detto 'Mi avete fatto apparire troppo magra. Non sono io'. E ha poi indicato che avrebbe dovuto avere una forma più a clessidra. E lui ha risposto 'Okay, la sistemeremo'".

La make up artist ha aggiunto: "Se ne è andata per girare la scena, l'ho guardato sorridendo e ho detto 'Si tratta della prima volta che un'attrice ti ha chiesto di far sembrare più grande il suo corpo?'. Mi ha detto 'Sì, mi costerà qualche migliaio di dollari, ma lo farò'". Per interpretare Foxxy nel film Beyoncé stava seguendo una dieta rigida e il produttore John Lyons ha spiegato che aveva dovuto seguire un regime piuttosto duro, anche per quanto riguarda la preparazione fisica, prima di arrivare sul set.

Candy Walker, che si occupava delle acconciature, ha però ribadito che tutte le persone che hanno lavorato al film sono rimaste conquistate dalla sua bravura: "Era diventata questa incredibile luce. Aveva 19 anni e dominava la scena quando arrivava. Nessuno sapeva realmente perché l'avevano scelta per questo personaggio e poi abbiamo capito immediatamente".