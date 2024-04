Elizabeth Hurley: 'Ecco perché non sono in Austin Powers 3'

Elizabeth Hurley è conosciuta sul grande schermo soprattutto per aver recitato nei primi due film di Austin Powers, nei quali interpreta l'agente Vanessa Kensington, accanto a Mike Myers in Austin Powers - Il controspione nel 1997 e brevemente anche nel sequel Austin Powers - La spia che ci provava, uscito due anni dopo.

Austin Powers: la spia che ci provava, una scena con Mike Myers e Heather Graham

Hurley è assente dal terzo atto conclusivo, Austin Powers in Goldmember, nelle sale nel 2002, sostituita da Beyoncé. Ospite da Watch What Happens Live with Andy Cohen, ha spiegato di aver dovuto rinunciare al film perché in quel periodo era incinta:"Mi fu offerto il terzo Austin Powers ma dissi 'Ragazzi, sono incinta'. Furono le prime persone a saperlo oltre ai miei familiari più stretti".

Non c'è tempo

Elizabeth Hurley spiegò ai produttori che avrebbe potuto girare Austin Powers in Goldmember soltanto se la produzione fosse iniziata la settimana successiva. Inizialmente i produttori erano convinti che potesse girare tranquillamente il film ma Hurley li convinse ad ammettere che una sua partecipazione fosse impraticabile. Quando le riprese iniziarono, la gravidanza dell'attrice era già in stato avanzato.

"Non è stata colpa mia. Amo Beyoncé, amo Austin Powers" ha ribadito. Elizabeth Hurley è reduce dall'horror Piper, diretto da Anthony Waller, nel quale recita nei panni di Liz, un'insegnante americana che si trasferisce ad Hamelin, in Germania, insieme alla figlia Amy, prima di scoprire che la cittadina è funestata da una serie di suicidi di bambini.