Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast

Stasera, 29 maggio, su Canale 20 Mediaset va in onda in prima serata, a partire dalle 21:05, Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III, terzo film della saga. John Landis ha diretto il film, Steven E. de Souza ha scritto la sceneggiatura sul soggetto ideato da Danilo Bach e Daniel Petrie Jr. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III: Trama

Quando il suo ispettore capo, Douglas Todd, viene ucciso a Detroit, Foley non esita a farsi in quattro per capire chi si nasconda dietro. Le indagini lo portano dritto a Los Angeles, dentro il parco divertimenti "Wonder World" e verso il suo losco responsabile della sicurezza, Ellis Dewald. Grazie alla conoscenza con Janice, impiegata nel parco, Foley scoprirà che quella che dovrebbe essere una zona ancora in costruzione è in realtà una fabbrica di banconote false.

Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III: Curiosità

Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è uscito per la prima volta in Italia il 16 settembre 1994. Il film è il sequel di Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II e terzo film della saga di Beverly Hills Cop.

Del film Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills sono stati realizzati due sequel (uno nell'84 e uno nel '94) Le tre pellicole sono state interpretate da Eddie Murphy.

Nel film, sono presenti diversi camei di celebrità. Tra questi George Lucas e l'attore Joe Dante.

Da tempo si parla di proseguire il franchise con un quarto capitolo, Beverly Hills Cop: Axel Foley, il progetto prevede la partecipazione , tra gli altri, di Kevin Bacon

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Critica: Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 11% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 16 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.5 su 10

Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III: Interpreti e personaggi