Eddie Murphy sulla sua morte: "Quando accadrà ecco cosa non voglio!"

Eddie Murphy ha delle volontà specifiche che la sua famiglia sa di voler rispettare dopo la sua morte. In un'intervista con il giornalista Kevin McCarthy, pubblicata su Instagram, il comico ha rivelato di non volere un funerale dopo aver scherzato dicendo che durante l'evento sarebbe stato meglio far suonare la sigla di Beverly Hills Cop per far "sorridere" la gente.

L'attore ha riproposto la sua versione a cappella della canzoncina, affermando che avrebbe dovuto essere suonata mentre veniva sepolto:

"È solo uno scherzo, perché non celebrerò mai un funerale! Voglio dire, morirò come tutti gli altri. L'unica cosa certa è che i miei cari già sanno che non voglio un funerale. Voglio andarmene in silenzio".

Eddie Murphy ed il ritorno a Beverly Hills

L'intervista era finalizzata a promuovere il suo ultimo film, Beverly Hills Cop: Axel F , il quarto capitolo della saga d'azione e commedia, uscito mercoledì 3 luglio su Netflix.

Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy in una scena

Murphy riprende il ruolo di Axel Foley nel film, un poliziotto che torna a Beverly Hills dopo che la vita della figlia è minacciata. Sono passati dieci anni dall'uscita del terzo film. Parlando con McCarthy, l'attore ha scherzato dicendo che gli è stato chiesto come si sente a interpretare il James Bond nero e dice a chiunque glielo chieda, "Non devo essere un James Bond nero. Ho Axel Foley e lui ha la musica a tema e tutto il resto."

Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, recensione: lo streaming non è il posto adatto per un poliziotto cult

L'attore candidato all'Oscar ha recitato in molti franchise comici memorabili, anche se solo Beverly Hills Cop è ricco di azione e gli altri suoi personaggi non hanno una colonna sonora accattivante. Dopo il successo di Beverly Hills Cop e del suo sequel, Murphy ha diretto il classico del 1998 Coming to America nei panni del principe Akeem, un principe africano che va a New York per trovare moglie. Il suo sequel, Coming 2 America, è uscito nel 2021.