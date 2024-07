Beverly Hills Cop 4, quanti anni ha Axel Foley nel nuovo film Netflix?

Eddie Murphy è tornato a vestire i panni del poliziotto di Detroit Axel Foley a 30 anni dall'ultima volta in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, ma quanti anni ha il suo personaggio nel nuovo sequel appena uscito su Netflix?

Il sequel vede Axel tornare a Beverly Hills per un'altra indagine personale quando la figlia Jane, avvocato difensore di successo, viene minacciata da una banda di criminali. Murphy si cala senza sforzo nel ruolo di Axel, ancora in tutto e per tutto l'affascinante spaccone introdotto quattro decenni fa.

Nello stile di sequel come Top Gun: Maverick e Blade Runner 2049, Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F riprende il suo iconico eroe in una fase successiva della sua vita.

Svelata l'età di Axel Foley nell'ultimo film

Axel è ancora uno scapolo spensierato che vive secondo le proprie regole, ma ora è genitore di una figlia adulta profondamente delusa dal padre irresponsabile. Nel quarto film, Axel è un po' più saggio perché è un po' più vecchio, ma quanti anni ha esattamente?

Secondo Beverly Hills Cop Wiki, il personaggio è nato il 25 agosto 1957. Ci sono altre fonti online che sostengono che sia nato nel 1959, ma il sito wiki del franchise sembra il posto più affidabile in cui cercare. Questo fa sì che Axel abbia un paio di anni in più di Murphy stesso, che è nato il 3 aprile 1961. Se Axel è nato appunto nel 1957 e Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F si svolge all'incirca nello stesso periodo in cui è stato distribuito il film Netflix, allora Axel ha 66 anni (o 64 se la data di nascita alternativa dovesse essere più accurata).

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del sequel, che riporta in scena il personaggio arrivato per la prima volta sul grande schermo con il primo Beverly Hills Cop del 1984.