Beverly Hills Cop 4: Netflix produrrà il film con Eddie Murphy!

Beverly Hills Cop 4 approda su Netflix: il quarto film della saga con Eddie Murphy sarà distribuito dalla piattaforma streaming, che ha già in catalogo la più recente pellicola dell'attore, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dolemite is My Name.

Sarà dunque la piattaforma Streaming fondata da Hastings e Randolph a produrre e rendere disponibile al pubblico Beverly Hills Cop 4, la cui regia è già stata affidata a Adil El Arbi e Bilall Fallah, attualmente impegnati anche con un altro iconico sequel, Bad Boys For Life.

Come riporta anche Variety, nel film Eddie Murphy riprenderà il ruolo di Alex Foley, il poliziotto di Detroit ormai "trapiantato" nelle strade soleggiate di Beverly Hills.

I diritti dei tre precedenti film di Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (datati 1984, 1987 e 1994) - di cui due successi e uno... decisamente meno - sono stati finora in mano alla Paramount, che li ha poi ceduti in licenza al servizio di streaming in una mossa confermata dallo stesso Bob Barkish, CEO di Viacom, durante una telefonata con gli analisti di mercato.

E nonostante la collaborazione tra lo studio cinematografico e Eddie Murphy continui per il sequel de Il Principe Cerca Moglie, Coming 2 America, la decisione di concedere a terzi l'onere produttivo-distributivo dell'ultimo capitolo di una celebre saga non sembra poi così inspiegabile, soprattutto visti i recenti flop al botteghino di titoli appartenenti ad altri importanti franchise.