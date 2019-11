Will Smith, Eddie Murphy, Martin Lawrence e Wesley Snipes: incontro epico sul set (VIDEO)

Will Smith, Eddie Murphy, Martin Lawrence e Wesley Snipes: foto e video dell'epico incontro ai Tyler Perry Studios, dove sono in corso le riprese di Bad Boys For Life e Il Principe Cerca Moglie 2.

Will Smith, Eddie Murphy, Martin Lawrence e Wesley Snipes. Quattro icone del cinema hollywoodiano si incontrano durante le riprese dei loro rispettivi film, Bad Boys for Life e Il Principe Cerca Moglie 2 (Coming 2 America), regalandoci foto e video dall'assoluta epicità.

Due sequel di due titoli cult degli anni '90 (anche se, per essere precisi, Il Principe Cerca Moglie è dell'88) girati a due passi l'uno dall'altro... Parafrasando leggermente ciò che ha scritto lo stesso Smith nella caption del suo post di Instagram, non potevamo aspettarci che non finisse in caciara!

Ed è esattamente ciò che sembra essere accaduto qualche giorno fa, come mostrano anche le foto e il video postati sui social, in cui gli attori sembrano divertirsi un mondo "tutti insieme appassionatamente".

E come fa notare Martin Lawrence in un commento alla foto postata anche sul suo profilo, dove combina abilmente i titoli originali delle due pellicole, è questo che succede "When Bad Boys come to America. #teammartymar #badboys #comingtoamerica #makinghistory #friends".

E adesso, il popolo del web non fa altro che chiedere a gran voce un film con tutti e quattro gli attori... Ma come dargli torto?

Bad Boys for Life, con Will Smith e Martin Lawrence, arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio, mentre Il Principe Cerca Moglie 2, con Eddie Murphy e Wesley Snipes, arriverà in quelle statunitensi il 18 dicembre (attendiamo maggiori dettagli sulla release italiana).