Beverly Hills Cop 4, Eddie Murphy a 63 anni: "Sono troppo vecchio ormai per fare i miei stunt"

Per Eddie Murphy, tornare al suo iconico ruolo di Un piedipiatti a Beverly Hills quattro decenni dopo il film originale del 1984 non è stato così facile dal punto di vista fisico.

Nel quarto capitolo della saga, che debutterà su Netflix il 3 luglio, Murphy torna a Beverly Hills dopo che la vita di sua figlia è stata minacciata e si allea con il nuovo partner, il detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt), e con i vecchi amici John Taggart (John Ashton) e Billy Rosewood (Judge Reinhold) per scoprire una cospirazione.

La vecchiaia si fa sentire per Eddie Murphy

L'attore, 63 anni, ha parlato del suo personaggio, il detective di Detroit Axel Foley, nel prossimo Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, durante un'apparizione al Today Show martedì. "Mi sono sentito come un vecchio", ha detto Murphy ad Al Roker. "Ho fatto Beverly Hills Cop quando avevo 21 anni e ora ne ho 63".

Ha continuato: "Ora, preferirei non fare stunt. Stavamo girando qualcosa e il regista ha detto: 'Voglio che tu esca da questo posto e corra giù per quelle scale'. Dopo abbiamo girato e lui mi ha detto: 'Puoi scendere con più urgenza? Più veloce? E io: 'No!'".

"Ho detto tipo: 'Non farò scene d'azione. Non chiamatemi se non mi offrite lo stesso tipo di roba che offrireste a Morgan Freeman", ha scherzato l'attore di Il professore matto.

Murphy ha debuttato per la prima volta con Axel Foley nel film Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills del 1984, che lo vedeva andare in giro per le strade della California per risolvere l'omicidio del suo amico d'infanzia Mikey Tandino (James Russo). È tornato per i sequel del 1987 e del 1994.

"Beverly Hills Cop è stato il mio primo film da protagonista. Se viaggio all'estero mi chiamano Axel Foley", ha detto. "Axel è un uomo comune. Non è un supereroe o un superpoliziotto, è l'uomo qualunque che è all'altezza della situazione. Credo che sia questo il motivo per cui piace alla gente. E soprattutto è divertente".