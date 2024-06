Beverly Hills Cop 4, Taylour Paige è cresciuta con Eddie Murphy in tv: "Era come se lo conoscessi"

Taylour Paige è una delle new entry del quarto capitolo del franchise Beverly Hills Cop, dal titolo Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, nel ruolo di Jane, la figlia del tenente del Dipartimento di Polizia della città californiana.

L'attrice, classe 1990, è cresciuta con i film di Eddie Murphy e ha svelato le sensazioni provate durante le riprese del film in arrivo su Netflix il prossimo 3 luglio, per la regia di Mark Molloy e la produzione di Jerry Bruckheimer insieme allo stesso Murphy.

Un lavoro esilarante

"Sono cresciuta guardando Il professore matto e Il dottor Dolittle. Era come se lo conoscessi, è stato surreale" ha dichiarato Paige, in relazione al rapporto instaurato sul set del film con la star della saga inaugurata con il primo film nel 1984 "L'obiettivo era cercare di far ridere l'uomo che ha fatto ridere il mondo. Ho trovato molto divertente farlo ridere".

Eddie Murphy in una scena in macchina con Taylour Paige in Un piedipiatti a Beverly Hills

Taylour Paige ha confessato di essere felice di far parte di un film che riesce a suscitare anche risate nello spettatore:"Il mondo spesso sembra essere in una sorta di cronico coma. E senza voler essere troppo presuntuosa ma voglio far parte di qualcosa che aiuti le persone a uscire da questa condizione".

Eddie Murphy riprende il ruolo del poliziotto Axel Foley, già interpretato nei capitoli del 1984, 1987 e 1994. Al suo fianco torneranno Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot. Nel nuovo capitolo, Foley avrà un nuovo partner, il detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) dopo che la vita di sua figlia, l'avvocatessa Jane Saunders (Taylour Paige) viene minacciata.

Nel cast anche Kevin Bacon nei panni del Capitano Grant, Luis Guzmán e Mark Pellegrino. La star di Il principe cerca moglie Eddie Murphy è reduce dalla commedia dal titolo Buon Natale a Candy Lane, il nuovo film natalizio uscito in streaming nel 2023.