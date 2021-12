Betty White: "Ryan Reynolds non riesce ancora a dimenticarmi, ma io ho una cotta per Robert Redford"

È passato un decennio da quando Betty White e Ryan Reynolds hanno recitato insieme in The Proposal e l'attrice centenaria ha confessato scherzosamente che lui non l'ha ancora dimenticata, anche se il cuore di lei sembra propendere per Robert Redford.

L'evergreen Betty White nel film You Again

Dopo The Proposal, Ryan Reynolds ha continuato a scherzare sul fatto che sua nonna sullo schermo fosse in realtà la sua "ex fidanzata". Betty White ha giocato sui tormenti amori del giovane collega con People dichiarando:

"Ho sentito che Ryan non riesce a superare la sua cotta per me, ma Robert Redford è l'unico".

Confessando la sua ammirazione per l'anziana icona del cinema, Ryan Reynolds ha spiegato di essere un suo fan "da quando posso ricordare. Ho sentito che la sceneggiatura di Golden Girls era lunga solo 35 pagine, il che ha senso perché molte delle risate provengono da Betty semplicemente guardando i suoi compagni di cast. Lei è il tipico Capricorno. Dorme tutto il giorno. Se ne sta fuori tutta la notte a bere e masticare uomini uno dopo l'altro."

Betty White compie 99 anni e Ryan Reynolds festeggia il suo compleanno con un esilarante video

Per quanto riguarda la cotta di Betty White per Robert Redford, a quanto pare non si è ancora placata. Per il suo 99esimo compleanno, l'anno scorso, White ha ricevuto un cartonato a grandezza naturale dell'attore-regista, come ha rivelato a People la sua assistente personale Kiersten Mikelas:

"Per molto tempo lo abbiamo tenuto nell'ingresso dell'ufficio. Quando lei entrava diceva: 'Ciao, tesoro.'"