Betty White: la casa, i cimeli e i ricordi di Golden Girls saranno venduti all'asta

I fan di Betty White avranno la possibilità di acquistare i cimeli che la celebre attrice ha accumulato durante la sua lunga carriera di successo: questo autunno Julien's Auctions metterà all'asta ben 1.500 beni preziosi appartenuti all'amatissima "Golden girl".

I beni in questione spaziano dai suoi abiti ai suoi gioielli, fino agli arredi per la casa e persino la sedia da regista di Golden Girls. La collezione include certificati per le sue 21 nomination agli Emmy e delle foto rare relative alla sua vita personale e al lavoro svolto per conto dei diritti degli animali.

L'asta si svolgerà dal 23 settembre al 25 settembre e la collezione sarà anche esposta in diversi paesi del mondo, come il Cile e l'Irlanda, prima di finire nelle mani di Julien's Auctions. Secondo gli organizzatori l'oggetto più personale è un "orologio in oro 14 carati" con le iniziali TCW, ovvero Tess White, la mamma di Betty, che le fu regalato il 25 dicembre 1940.

A proposito dei tesori di Betty White, la casa d'aste ha affermato: "Siamo onorati di lavorare a questa esposizione esclusiva di questi preziosi manufatti e cimeli personali della sua carriera che saranno visti per la prima volta dal pubblico, dai curatori stessi e dalle sue legioni di fan in tutto il mondo."