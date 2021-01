Betty White compie 99 anni e Ryan Reynolds festeggia il suo compleanno con un esilarante video

Ryan Reynolds ha voluto festeggiare con un video esilarante il compleanno di Betty White che il 18 gennaio ha compiuto 99 anni.

Le due star hanno recitato insieme in Ricatto d'amore e il filmato è stato girato proprio sul set, coinvolgendo anche Sandra Bullock, dando ironicamente spazio a una finta situazione molta tesa durante la realizzazione della commedia romantica.

Ryan Reynolds, tramite le sue stories su Instagram, ha pubblicato il video realizzato 12 anni fa scrivendo: "Betty oggi compie 99 anni. Ma è al 100% la persona più divertente sul pianeta".

L'attore canadese viene mostrato mentre spiega a Sandra Bullock che Betty White, sul set di Ricatto d'amore, sembra odiarlo senza motivo e lo tratta male. Le due attrici, invece, hanno un bellissimo rapporto all'insegna dell'affetto e del rispetto.

Nel momento in cui Betty si siede, girando la sedia al contrario, accanto a Reynolds la situazione, tuttavia, cambia radicalmente. La star di Cuori senza età sbaglia il nome del collega e lo scambia per un assistente chiedendogli di andarle a prendere un caffè.

Ryan, dopo alcuni tentativi amichevoli di farle spiegare l'errore, perde il controllo e le dice: "Dirò esattamente come è la situazione. All'esterno sembri un'anziana adorabile e dolce. Ma dentro di te? Dentro sei come un demone in ebollizione!".

Tra Betty White e Ryan Reynolds c'è invece un enorme rispetto e la figlia minore della star di Deadpool si chiama proprio come l'icona della televisione, anche se l'attore e Blake Lively non hanno rivelato se sia proprio lei la fonte di ispirazione per il nome scelto.