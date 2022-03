Oscar 2022: Jamie Lee Curtis rende omaggio a Betty White invitando ad adottare i cani abbandonati

Agli Oscar 2022 l'attrice Jamie Lee Curtis ha reso omaggio all'icona della tv Betty White salendo sul palco tenendo tra le braccia un adorabile cucciolo.

La protagonista di Cuori senza età aveva infatti sostenuto durante tutta la sua vita le organizzazioni che aiutavano gli animali in difficoltà e, soprattutto, i cani abbandonati.

Jamie Lee Curtis ha quindi ricordato Betty White durante la cerimonia: "Non era solo una Ragazza d'oro, era anche una leggenda che illuminava ogni stanza in cui entrava e faceva apparire un sorriso sui volti di chi la guardava sullo schermo".

L'attrice ha proseguito dichiarando: "E ogni giorno, per quasi un secolo, è stata una donna a cui importava così tanto non solo dei suoi amici a due zampe, ma anche degli animali come questo".

Jamie ha quindi rivolto un messaggio agli spettatori e ai presenti ribadendo: "Il dono più grande che potreste fare a Betty White è aprire il vostro cuore e la vostra casa, e adottare un cane abbandonato come Mac-N-Cheese che viene da Paw Works. Grazie Betty, grazie per essere stata un'amica per tutti noi".

L'attrice ha inoltre scelto un look davvero particolare per rendere omaggio a Betty White: "Era un'attivista che sosteneva i diritti degli animali, come me, e quando ho saputo che avrei dovuto fare una dichiarazione su di lei sono andata da Stella McCartney, che è un'attivista per i diritti degli animali come sua madre Linda McCartney. Sono andata da Stella, che usa materiali sostenibili e non di origine animale, e le ho detto 'Ehi, è possibile che tu riesca a farmi qualcosa da indossare per gli Oscar?'. E mi hanno realizzato questo vestito. Mi sembra di raccontare la storia di Betty".