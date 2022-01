Betty White: Cher canta la sigla di Cuori senza età in suo onore (VIDEO)

Cher ha scelto di ricordare Betty White, eseguendo la sigla di Cuori senza età, in occasione dello speciale con cui, il 31 gennaio, la NBC omaggerà l'attrice scomparsa il mese scorso.

Il 2021 si è chiuso con la triste notizia della morte di Betty White. La storica star americana è scomparsa l'ultimo giorno dell'anno, quando le mancava davvero poco per celebrare il suo 100esimo compleanno, che sarebbe arrivato il 17 di questo mese. In occasione dello speciale Celebrating Betty White: America's Golden Girl, Cher ha twittato una clip in cui la vediamo mentre esegue la sigla di Cuori senza età, celebre serie TV che ha visto White protagonista dalla seconda metà degli anni Ottanta. Nel post si legge anche la frase "Every Friend is Golden".

I fan di Cuori senza età potrebbero ricordare un memorabile riferimento a Sonny & Cher nell'episodio della quinta stagione Il figlio del marito. In quell'episodio, Dorothy (Bea Arthur) si traveste da Cher con sua madre Sophia (Estelle Getty) travestita da Sonny. Le due hanno quindi interpretato I Got You, Babe per un concorso di bellezza madre-figlia. Cuori senza età è stato prodotto per sette stagioni dal 1985 al 1992. Con White, Arthur, Getty e Rue McClanahan, la serie comica ha seguito quattro donne nei loro anni d'oro, mentre condividevano una casa a Miami. Considerata come una delle più grandi sitcom della storia del piccolo schermo, lo show è anche noto per la sua sigla.

Ricordiamo che, di recente, i fan di Betty White, per renderle omaggio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno, hanno donato oltre 12 milioni di dollari a favore di rifugi e strutture che si occupano di animali abbandonati o feriti. L'attrice, per tutta la vita, è stata una grande attivista in campo animalista e ha parlato più volte del suo grande amore per gli animali, in particolare per i cani.