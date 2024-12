Better Man, Robbie Williams: "Ecco perché nel film sono una scimmia"

Robbie Williams ha fatto riferimento recentemente al fatto di essere rappresentato da una scimmia nel biopic di prossima uscita Better Man. La popstar spera in questo modo che il pubblico veda meglio il suo lato più umano.

Nel film, diretto da Michael Gracey e in uscita nelle sale il 1° gennaio, la storia del 18 volte vincitore del Brit Award è raccontata dall'attore Jonno Davies, sotto forma di scimpanzé ricreato in CGI, mentre Williams ha spiegato che il suo "modus operandi è stato piuttosto sfacciato".

"Cosa c'è di più sfacciato di una scimmia sfacciata?", ha dichiarato all'Associated Press. "Sono stato una scimmia impertinente per tutta la vita. Non c'è scimmia più sfrontata della scimmia sniffatrice di coca e sessuomane che troviamo nel film".

Robbie Williams: "Proviamo più empatia per gli animali che per le persone"

Il cantante ha aggiunto: "La maggior parte di noi si prende cura degli animali più che degli esseri umani. Credo che ci sia anche una sorta di rimozione. È una storia molto umana, ma se stai guardando il film e qualcuno interpreta Robbie Williams, pensi: 'Ma gli somiglia? Gli assomiglia? Si comporta come lui? Parla come lui?'".

Better Man, le anteprime "sing along" per cantare i successi di Robbie Williams al cinema: ecco dove e quando

L'ex Take That aveva dichiarato in precedenza a Deadline di aver definito il suo avatar primate come "un trucco magico molto speciale", spiegando: "Ti desensibilizza e ti sensibilizza allo stesso tempo. Abbiamo una profonda empatia e compassione per gli animali, molto più che per gli esseri umani".

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Better Man, che come detto potrete gustarvi nelle sale queste feste, a partire dal 1° gennaio 2025.