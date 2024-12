Better Man, le anteprime "sing along" per cantare i successi di Robbie Williams al cinema: ecco dove e quando

Il 31 dicembre si potranno cantare a squarciagola al cinema le canzoni di Robbie Williams grazie alle anteprime "sing along" di Better Man: ecco quali sono i cinema convenzionati.

Better Man, il biopic che racconta la storia di Robbie Williams, arriverà nelle sale italiane dal 1° gennaio ma regalerà anteprime "sing along" già il 31 dicembre. Cosa significa? Che gli spettatori potranno scoprire uno dei film più attesi cantando tutte le canzoni in versione karaoke.

In quali cinema si potranno cantare a squarciagola le canzoni di Better Man

L'elenco delle sale dove sarà possibile partecipare alle speciali anteprime in versione karaoke di Better Man è disponibile su https://betterman.alcinema.it

Dai primissimi singoli con i Take That come "Relight my fire" ai successi planetari da solista come "Angels", "Feel", "She's the one", "Come undone", "Rock Dj" e molti altri fino a Forbidden Road, il nuovo brano tratto dalla colonna sonora del film, candidato ai Golden Globe come Migliore canzone originale.

Le anteprime "sing along" saranno un'occasione unica per salutare il 2024 e accogliere il 2025 all'insegna del grande cinema, firmato da Michael Gracey, e della grande musica, firmata da Robbie Williams.

Cosa racconta il film su Robbie Williams

Better Man è la storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams.

Il musical in live-action ripercorre le tappe del suo successo, dall'infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche negli anni '90, fino ai successi da solista, affrontando al contempo le sfide che fama e successo possono portare con sé.

Better Man, recensione: di cuore e di rabbia. Per distacco, il miglior (non) biopic musical di sempre

La regia di Better Man è di Michael Gracey, già dietro al successo di The Greatest Showman, il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Robbie Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile.