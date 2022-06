Better Call Saul: Carol Burnett guest star della sesta e ultima stagione

Carol Burnett parteciperà in veste di guest star alla seconda e ultima parte della sesta stagione di Better Call Saul.

La leggendaria attrice leggendaria sei volte vincitrice di un Emmy Award Carol Burnett apparirà come guest star nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Burnett interpreterà un personaggio di nome Marion.

Better Call Saul 6: Bob Odenkirk in una scena dell'ultima stagione della serie

Carol Burnett si unisce ai già annunciati Bryan Cranston e Aaron Paul, che riprenderanno i loro ruoli di Breaking Bad, Walter White e Jesse Pinkman.

"Sono entusiasta di far parte del mio programma preferito", ha dichiarato Carol Burnett in un comunicato.

La seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul mostrerà l'epilogo della storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, completando la storia delle origini di Jimmy McGill/Saul Goodman e ricollegandosi quindi a Breaking Bad.

La serie tv, spin-off del grande successo Breaking Bad, negli anni ha introdotto numerose domande alle quali non è ancora stata data risposta, per questo l'arrivo della prossima stagione è molto atteso da tutti i fan. L'ultima puntata trasmessa prima della lunga pausa obbligatoria per le produzioni cinematografiche e televisive si è conclusa con Jimmy e Kim Wexler rinchiusi in un Hotel al riparo da Lalo Salamanca. La sesta stagione, probabilmente, ci farà comprendere meglio qual è il rapporto tra i due e soprattutto quale sarà il destino di Kim, come si legge nella recensione della prima parte di Better Call Saul 6.

La seconda parte della stagione 6 andrà in onda a partire da lunedì 11 luglio sulla rete via cavo AMC negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà disponibile a meno di dodici ore dalla messa in onda americana su Netflix Italia.